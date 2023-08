L'OL traîne à payer, Nuamah ne signe pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs jours, les supporters de l'Olympique Lyonnais se demandent quand leur club va enfin officialiser la signature d'Ernest Nuamah, attendu comme le messie. La réalité est assez simple et un peu brutale.

Dans le marasme du début de saison, l’OL voit un coin de ciel bleu en la personne d’Ernest Nuamah, le jeune international ghanéen arrivé en milieu de semaine à Lyon et qui a passé sa visite médicale. Pendant longtemps, Laurent Blanc a pensé pouvoir aligner le joueur arrivé du Danemark dimanche soir contre Nice. Mais ce ne sera pas le cas, et pour cause, Nuamah n’a toujours pas signé son contrat alors que les deux clubs ont pourtant trouvé un accord total. Prêté pour une saison avec une option d’achat obligatoire de 23 millions d’euros, l’attaquant de 19 ans patiente du côté du Groupama Training Center où il ne peut pas encore travailler avec ses futurs coéquipiers. Et plus les heures passent, plus l’inquiétude monte, car Ernest Nuamah était dans le collimateur de plusieurs équipes avant de dire « oui » à l’Olympique Lyonnais.

Un virement n'arrive pas, l'OL patiente

Faisant le point dans ce dossier d’une haute importance, tant les fans lyonnais placent des espoirs dans la venue du jeune prodige Ghanéen, Vincent Duluc révèle que le point qui bloque la signature est relativement basique, mais que John Textor doit rapidement régler s’il veut éviter des migraines. Dans l’accord signé entre l’OL et Nordsjealland, il est prévu que Lyon verse non pas les 23 millions d’euros, bien évidemment, mais une somme pour boucler le deal. Et, ce samedi matin, le club danois n’a toujours rien vu venir de la banque de l’Olympique Lyonnais. Tant que le virement, promis par le club rhodanien, ne sera pas parvenu, alors les dirigeants de Nordsjealland ne finaliseront pas l’opération et Ernest Nuamah ne pourra pas signe son nouveau contrat. Tout cela alors que dans une semaine précisément le mercato d’été sera fini.