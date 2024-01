Arnaut Danjuma retenu par le maillot, l'OL perd patience

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Annoncé à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, Arnaut Danjuma n'a toujours pas été officialisé. Si le joueur a accepté de rejoindre le club français, Everton reste ferme sur ses positions et conservera le joueur tant qu'un remplaçant adéquat n'aura pas été trouvé.

L'avenir autour d'Arnaut Danjuma est toujours aussi flou. Le joueur de 26 ans semble être d'accord pour rejoindre Lyon. Mais la finalisation de ce dossier est dans les mains d'Everton. Le club anglais n'est pas réticent à l'idée de se séparer de l'ailier, à une seule condition. Qu'un remplaçant soit trouvé avant la fin du marché des transferts. Et pour le moment, rien de concret de ce côté. Le club rhodanien essaye donc de forcer le verrou des Anglais, en vain. D'après les informations de Rob McCarthy, Everton campe sur ses positions. Le journaliste de Team Talk est formel, si les Toffees ne recrutent pas un joueur cet hiver, Danjuma ne rejoindra pas les Gones.

Pas de recrue à Everton, pas de Danjuma à l'OL

Auteur de 18 matchs depuis le début de la saison avec le club basé à Liverpool, Arnaut Danjuma a inscrit deux buts. Même si ses performances sont jugées moyennes, Everton lutte actuellement pour son maintien en Premier League et a indéniablement besoin d'éléments offensifs pour valider cet objectif. Le club fondé en 1878 a de grosses difficultés financières et refuse donc de laisser partir le Néerlandais sans être persuadé qu'un autre joueur viendra immédiatement le remplacer. Le joueur du Bétis Seville Luiz Henrique a été brièvement évoqué mais la piste s'essouffle. Lyon est donc dans l'attente que ce dossier évolue. Il ne reste qu'une semaine avant la fin du mercato hivernal et l'OL va devoir réfléchir à une autre solution car le maintien en Ligue 1 est également une nécessité. Toujours sous contrat avec Villarreal, Danjuma doit lui aussi prendre son mal en patience.