Après l'ASSE, l'OL champion de la nostalgie

Par Corentin Facy

Chaque année, le retour au sommet de l’OL est attendu par les observateurs du football français mais pour l’heure, Lyon est loin du compte. Un destin à la stéphanoise ?

L’Olympique Lyonnais de nouveau concurrent du Paris Saint-Germain afin d’avoir un vrai suspense pour le titre en Ligue 1, beaucoup en rêvent. Ce n’est toutefois pas pour demain. Non-qualifié en coupe d’Europe à l’issue d’une saison décevante en 2021-2022, le club rhodanien est reparti sur des bases similaires. Battu pour la troisième fois de suite contre le PSG dimanche soir, l’OL va-t-il un jour redevenir le grand club qu’il était dans les années 2000 ? C’est ce qu’espère profondément Thibaud Leplat, consultant pour RMC dans l’After Foot. Au détour d’un débat sur Jean-Michel Aulas, le journaliste s’est exprimé sur la notion du « c’était mieux avant » au sujet de l’OL en exprimant un sentiment que beaucoup de supporters lyonnais doivent tristement ressentir au fil des saisons.

L'analyse de Thibaut Leplat sur les échecs de l'OL

« L’OL me semble aujourd’hui être le club qui symbolise le plus la nostalgie. On est toujours sur un discours où l’on se dit « et si Lyon redevenait le grand Lyon », on se dit que c’était mieux avant, etc. On attend tous que l’OL revienne, moi le premier, pour avoir un concurrent au PSG, mais non ça ne fonctionne pas. Parfois tu as quelques espoirs comme l’année dernière quand Paqueta met l’un des plus beaux buts de la saison sur une action collective magnifique. Mais ça ne marche pas, on est toujours dans l’espoir et dans le potentiel. Marseille concurrent du PSG ? Ils y arrivent en ce début de saison mais c’est plus laborieux » a lancé Thibaut Leplat, pour qui l’Olympique Lyonnais, par la stature et la dimension du club, devrait être le second club de France, parfois même capable de concurrencer le PSG pour le titre. Mais ce n’est pas le cas, et la légitimité de l'OL à occuper cette place dans le coeur des supporters n'est pas sans rappeler celle du voisin stéphanois, qui court toujours après son passé glorieux sans jamais plus s'en approcher.