Aouar règle ses comptes avant de quitter l'OL ‍!

Par Claude Dautel

Annoncé comme très proche de l'AS Rome, Houssem Aouar a adressé une lettre ouverte aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Et le milieu de terrain n'a pas fait dans la dentelle au moment de quitter son club formateur.

Né à Lyon et quatorze ans après avoir pris sa première licence à l’OL, Houssem Aouar va découvrir un nouveau club et un nouveau championnat. Sauf énorme retournement de situation, celui qui s’apprête à devenir international algérien va signer avec la Roma où il sera sous les ordres de José Mourinho. Et comme le veut la tradition, avant de définitivement quitter l’Olympique Lyonnais, le joueur de 24 ans a adressé un message aux supporters de l’OL. Mais, Houssem Aouar a profité de cela pour revenir sur le passé, et notamment sur le fait qu’il quitte libre, car en fin de contrat, son club formateur. L’occasion de régler quelques comptes.

« Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge. Cette famille qui nous a tant fait vibrer et que j’ai eu la chance d’intégrer en 2009 à seulement 11 ans, alors encore un enfant. J’ai grandi, mûri, évolué tant sur le plan professionnel que personnel. 14 année de rires, d’émotion, d’amitiés, de victoires, d’enseignement, de travail acharné, mais aussi de déceptions. Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire, a d’abord écrit Houssem Aouar avant de se faire plus brutal. Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe. Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir. »

Le milieu de terrain a ensuite tenu à remercier Jean-Michel Aulas, ses différents entraîneurs, le personnel de l’OL et ses coéquipiers, avant d’évidemment de saluer les supporters, avouant être « à jamais Lyonnais de corps et de coeur. »