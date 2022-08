Aouar choisit l’Algérie, l'OL accusé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Tiraillé entre la France et l’Algérie depuis le début de sa carrière, Houssem Aouar va céder aux sirènes des Fennecs et dire oui à Djamel Belmadi.

International français depuis un match amical avec les Bleus contre l’Ukraine en 2020, Houssem Aouar a toujours la possibilité de choisir une autre sélection. Et pour cause, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais n’a joué qu’un match amical avec la France, ce qui lui laisse l’opportunité de jouer pour un autre pays. Courtisé par la sélection algérienne depuis ses débuts en professionnel, Houssem Aouar va céder aux sirènes des Fennecs. Et pour cause, le média La Gazette du Fennec indique que le milieu de terrain de Lyon fera partie de la prochaine liste de Djamel Belmadi. Le média croit par ailleurs savoir qu’Houssem Aouar a subi « des pressions » pour jouer en Equipe de France de la part de son club de l’Olympique Lyonnais, un mode opératoire qui « serait légion du côté du club présidé par Jean-Michel Aulas » selon le média algérien.

Un coup de pression de l'OL pour refuser l'Algérie ?

Malgré cet éventuel coup de pression de l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a fini par faire le choix de l’Algérie, alors qu’il ne fait absolument plus partie des plans de Didier Deschamps en Equipe de France à six mois de la Coupe du monde. « Aouar veut porter la tunique d’El-Khadra » affirme le média, qui croit par ailleurs savoir que le futur départ d’Aouar aurait précipité ce changement de nationalité sportive. Les ultimes discussions entre le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et les dirigeants de la fédération algérienne auraient permis de boucler définitivement le dossier. Houssem Aouar va donc évoluer avec l’Algérie dans les semaines à venir. Les Fennecs ont par ailleurs convaincu Yacine Adli, le nouveau joueur de l’AC Milan, qui a de grandes chances de lui aussi figurer dans la prochaine liste de Djamel Belmadi chez les Fennecs.