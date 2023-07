50 millions d'euros, coup de chaud sur l'OL et Barcola

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va prochainement être attaqué pour Bradley Barcola, qui fait saliver des ténors européens, avec Manchester City qui débarque dans la foulée du PSG, et en attendant Liverpool.

Titulaire à l’Olympique Lyonnais pour la première fois il y a six mois de cela, Bradley Barcola a progressivement affolé les défenses de Ligue 1. Désormais, il affole les clubs au mercato au point que le club rhodanien va avoir du mal à le conserver si cela continue sur cette lancée. En effet, le PSG fait le forcing pour le recruter cet été, afin de récupérer un joueur prometteur, et français qui plus est, ce qui est un avantage non négligeable en vue de la fameuse liste UEFA. John Textor s’attend à se faire attaquer et il ne devrait pas être déçu, même si l’Américain a prévu de ne pas céder et de ne pas vendre Barcola, ou Lukeba ou Cherki.

Guardiola a un trou à droite et pense à Barcola

🚨Manchester City are considering Lyon's player Bradley Barcola, 20, as a potential replacement for Riyad Mahrez.

🔵 #MCFC ⚪ #OL



👉PSG,Arsenal,Liverpool and Atletico Madrid have all been linked with the French winger.🇫🇷



🏦 Lyon will listen to offers over €50M for Barcola. https://t.co/YFQnUtsL76 pic.twitter.com/FVzPvixLTS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 21, 2023

En ce qui concerne son jeune ailier, le média anglais 90Min a ainsi révélé que Manchester City était pressé par Pep Guardiola de se placer sur ce dossier qui va commencer à être brulant. Avec le départ de Riyad Mahrez pour l’Arabie Saoudite, un trou est constaté à droite, surtout que Bernardo Silva n’est pas du tout certain de rester. L’idée d’aller chercher le Lyonnais qui montre une progression impressionnante à seulement 21 ans et vient d’être un élément important des Bleus au dernier euro Espoirs, pourrait bien finir par faire craquer tout le monde. En effet, le jeune lyonnais, qui semblait parti pour continuer encore au moins une saison à l’OL, est désormais tenté par un départ. Le PSG lui plait beaucoup, mais l’arrivée soudaine de Manchester City, champion d’Angleterre et d’Europe, risque aussi de ne pas le laisser insensible. De son côté, Lyon va aussi devoir résister, car la surenchère attendue, sachant que Liverpool apprécie aussi le profil de Barcola, pourrait amener à des offres approchant les 50 millions d’euros. Si cela devait se concrétiser, cela va commencer à faire des montants difficiles à refuser.