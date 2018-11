OL : Les supporters vont prendre la parole, Aulas sait que ça peut chauffer

Dans : OL, Ligue 1.

Dès la semaine prochaine, l'Olympique Lyonnais proposera une émission libre-antenne quotidienne sur OL-TV. Les supporters du club rhodanien pourront contacter Barth, qui animera ce talk-show, et dire tout ce qu'ils ont sur le coeur concernant leur club préféré. Et forcément, si l'on s'en fie à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, cela pourrait déboucher sur des bons coups de gueule, notamment à l'encontre de Bruno Genesio. Pour Jean-Michel Aulas, ce risque est totalement assumé.

Et même s'il admet que ce n'est pas gagné d'avance, le président de l'Olympique Lyonnais estime que cela va aboutir à de bonnes choses en matière de relation entre l'OL et ses supporters. « Comment seront gérés les supporters mécontents ? C’est pour cela que nous avions besoin de quelqu’un qui a de l’expérience. La meilleure manière de se regarder dans la glace, c’est de se donner les moyens en proposant ce talk-show. Mais, vous avez raison, c’est compliqué. Si cela ne marche pas, nous arrêterons. Mais nous imaginons que cela peut fonctionner, que cela puisse donner un peu plus de transparence et de liberté dans tout ce que nous faisons dans la relation avec nos supporters. C’est vrai que le meilleur moyen de ne pas avoir de problèmes, c’est de gagner tous nos matchs. Je vais en parler à l’entraîneur (rire) », a confié, à Razik Brikh, un Jean-Michel Aulas décidé à toujours innover.