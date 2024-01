40ME pour Mangala, l'OL craint encore un énorme problème

A désormais 24 heures de la fin du mercato d'hiver, Orel Mangala n'est toujours pas arrivé à Lyon. Le joueur de Nottingham Forest est actuellement en Allemagne, et attend encore que des problèmes contractuels soient réglés.

C'est une vidéo assez étonnante que Florian Plettenberg, journaliste allemand très réputé, a mis en ligne ce mercredi soir. En effet, dans ce document, on voit Orel Mangala avec ses deux représentants, confortablement installés dans des fauteuils d'un hôtel en Allemagne, avec l'un des agents du joueur ayant le téléphone vissé à l'oreille. Au lendemain du match contre Arsenal, pour lequel il était titulaire, Mangala se rapproche de Lyon, mais tout n'est pas totalement réglé comme l'annonce le journaliste de Sky et forcément le temps commence à presser pour que l'opération se fasse.

🚨Exclusive Video: Orel #Mangala, waiting in a hotel in Germany with his agents to fly to Lyon!



➡️ Total agreement betwen @OL and Mangala - done ✔️



📍Contract until 2028 with exit-options!



➡️ Total agreement between Lyon/Forest - done ✔️



📍Transfer fee: Around €35m… pic.twitter.com/EErjllI6Zz