Barcola à l’OL, Deschamps était déjà fan

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Etincelant lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (victoire 1-4) mardi, Bradley Barcola a marqué des points auprès de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France apprécie le profil de l’ailier parisien, et ce depuis ses premiers matchs avec l’Olympique Lyonnais.

Malgré les sévères critiques de Daniel Riolo, Bradley Barcola sait répondre présent au plus haut niveau. L’ailier du Paris Saint-Germain a rendu une excellente copie contre le FC Barcelone mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Sous les yeux de Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps présent à Montjuïc, le Parisien a forcément marqué des points en vue d’une convocation en équipe de France. Lui qui plaisait déjà au sélectionneur pendant ses débuts à l’Olympique Lyonnais.

Barcola direction l'Euro avec l'@equipedefrance ?@LatourBertrand nous donne les toutes dernières informations à ce sujet.



Les coulisses de Bertrand, tous les jours sur l'Équipe de Choc dès 15h50. #EDC #EDF #Barcola #EURO2024 pic.twitter.com/OCGPA59oRm — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 18, 2024

« Bradley Barcola plaît énormément au staff de l'équipe de France, a indiqué le journaliste de la chaîne L’Equipe Bertrand Latour. C'est un joueur qui avait déjà retenu leur attention dès ses premières apparitions en pro avec Lyon. Evidemment il fallait du temps, il était déjà un peu dans le match lors du rassemblement précédent. Mais finalement la décision avait été prise de faire confiance à d'autres joueurs, et notamment à Moussa Diaby. Pourquoi il plaît au staff des Bleus ? Parce que déjà il est performant dans des matchs hyper importants, le quart de finale en est un. »

« Si Guy Stéphan s'est déplacé à Barcelone, ce n'est pas pour découvrir que Kylian Mbappé était capable de marquer des buts, c'était aussi pour voir Barcola de près dans des matchs importants, a souligné notre confrère. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une incertitude autour de Kingsley Coman qui est blessé aux adducteurs, et le staff ne sait pas encore s'ils pourront compter sur lui pour l'Euro. Donc il y a peut-être une place à prendre. Et la troisième raison, qui est pour le moment une incertitude, c'est que les sélectionneurs ne sauront que la semaine prochaine s'ils pourront convoquer 23, 24, 25 ou 26 joueurs. »

Barcola en route pour l'Euro

« Dans ce cas, la donne change forcément. Plus il y a de joueurs, plus il a des chances d'être là. L'idée, ce n'est pas de le prendre à Thierry Henry (le coach de l'EdF olympique) et de ne pas l'utiliser. S'ils le prennent, c'est qu'ils ont confiance en lui. Barcola a de bonnes chances de voir l'Euro. Même s'il n'est jamais venu en équipe de France, et que ce n'est pas dans les habitudes de prendre un joueur pour une grande compétition, parce que ça demande une vie sociale sur un temps long, le fait qu'il ne soit jamais venu n'est absolument pas rédhibitoire. C'est une vraie possibilité s'il continue sur cette dynamique », a insisté Bertrand Latour.