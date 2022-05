Se queda ! Kombouaré veut voyager en Europe avec Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Après le succès en coupe de France avec le FC Nantes, Antoine Kombouaré avait suggéré penser partir cet été. L'entraîneur des Canaris n'est pas sur la même longueur d'onde que son président sur le sportif. Toutefois, la Ligue Europa l'a fait changer d'avis.

Après la chaude ambiance du stade de France et des célébrations qui ont suivies, Antoine Kombouaré avait refroidi tout le FC Nantes. En effet, l'entraîneur vainqueur de la coupe de France avait indiqué ne pas être sûr de son avenir à Nantes, envisageant un départ l'été prochain. En cause, sa relation avec Waldemar Kita, le président du FCN. Les décisions de ce dernier concernant le mercato des Canaris n'étant pas toujours en adéquation avec les intérêts de son coach. Un départ d'autant plus probable que, ces derniers heures, l'intérêt de la Côte d'Ivoire à l'égard d'Antoine Kombouaré avait filtré.

Kombouaré va rester, pour le FCN et l'Europe

Cependant, alors que les craintes devenaient de plus en plus nombreuses dans les rangs des supporters nantais, le soulagement devrait revenir car Antoine Kombouaré a changé d'avis. C'est ce qu'a révélé le journal l'Equipe dans un article publié ce mercredi soir. L'entraîneur kanak a eu un entretien avec son président lundi et lui a indiqué sa volonté de rester l'entraîneur des Canaris la saison prochaine.

Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement ? L'Europe. Selon l'Equipe, Antoine Kombouaré a une envie « trop forte » de guider les Canaris lors de la prochaine édition de la Ligue Europa. Rassuré par la discussion avec son président et le projet sportif du FCN pour 2022-2023, Kombouaré a décidé de rempiler pour aller jusqu'au bout de son contrat qui expire en juin 2023. Au vu du travail accompli depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré en février 2021, Nantes pourra aborder l'intersaison avec plus de sérénité.