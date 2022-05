Nantes tremble, un géant d'Afrique veut Antoine Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison magnifique, le FC Nantes peut remercier son entraîneur Antoine Kombouaré, qui a abattu un superbe travail.

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes a en plus assuré son maintien sans trembler cette saison en Ligue 1. De toute évidence, la saison des Canaris est un sans-faute et logiquement, les supporters nantais sont très reconnaissants envers Antoine Kombouaré, qui fait du super travail en Loire-Atlantique depuis son arrivée il y a un an et demi, lorsqu’il a succédé à Raymond Domenech. Après avoir sauvé Nantes de la relégation en Ligue 2, l’ancien entraîneur du PSG a bâti une équipe compétitive et cohérente qui a remporté la Coupe de France et qui se classe neuvième avant l’ultime journée qui verra les Nantais défier Saint-Etienne. Antoine Kombouaré, qui se sent bien à Nantes mais qui entretient des relations assez fraiches avec son patron Waldemar Kita, ne « sait pas encore » s’il restera la saison prochaine.

Kombouaré ciblé par la Côte d'Ivoire

Une chose est certaine en revanche, Antoine Kombouaré est courtisé et ne manquera pas d’opportunités pour rebondir s’il venait à quitter Nantes. Un challenge inattendu pourrait se présenter à lui selon les informations de L’Equipe, qui dévoile dans son édition du jour que la Côte d’Ivoire songe très fortement à Antoine Kombouaré. Actuellement sans sélectionneur, les Eléphants ont remercié Patrice Beaumelle, lequel a échoué lors des qualifications à la Coupe du monde et qui s’est fait éliminé dès les 8es de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Apprécié pour son caractère ainsi que pour son travail remarquable à la tête du FC Nantes, Antoine Kombouaré figure dans une short-list de trois noms dressée par la fédération ivoirienne. Un autre entraîneur français est pisté en la personne de Jean-Louis Gasset, actuellement sans club. Le troisième nom n’a pour l’instant pas filtré. Reste maintenant à voir si cette opportunité de prendre les commandes d’une grande sélection africaine sera de nature à séduire Antoine Kombouaré, ou si l’actuel entraîneur des Canaris sera fidèle au FC Nantes, qui disputera l’Europa League la saison prochaine.