FCN : Ce joueur boude, Halilhodzic l'invite à partir sur le champ !

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Après un bon début de saison à Nantes, Gabriel Boschilia est beaucoup moins utilisé par Vahid Halilhodzic.

Et visiblement, le Brésilien n’accepte pas vraiment la situation actuelle. La preuve, il a tweeté son mécontentement au retour de Guingamp, dimanche soir (0-0). Un message lancé à son coach, qui lui a directement répondu en conférence de presse ce lundi. Avec une réponse très cash de Coach Vahid, lequel lui a clairement indiqué qu’il pouvait quitter le club sur le champ s’il n’était pas heureux de sa situation.

« Un joueur qui ne joue pas, partout il n'est pas content. C'est tout à fait normal. Mais quand il joue il faut être performant. Il a joué, il n'a pas été performant. Il y a eu un bon départ et après ses blessures il n'est pas revenu. Après il y a le positionnement de Boschilia aussi. Quand tu es attaquant, je demande d'autres façons de jouer, il faut plus de profondeur sans ballon. Il a ses qualités et ses défauts. Si un joueur n'est pas content, il peut partir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde » a lâché l’entraîneur nantais devant les médias. Ça, c’est envoyé…