Payet à Nantes, le fantasme s’écroule subitement

Libre depuis son départ de l'OM la semaine dernière, Dimitri Payet a peu de chances de rester en Ligue 1. L'hypothèse d'un retour à Nantes avait néanmoins fait son chemin dans l'esprit des supporters canaris.

Lors d’une conférence de presse inattendue au Vélodrome la semaine dernière, Pablo Longoria et Dimitri Payet ont officialisé le départ de l’international français, à qui il restait encore une année de contrat à l’Olympique de Marseille. Désireux de tourner la page avec son ancien capitaine, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Dimitri Payet pour résilier son contrat. Une véritable épreuve pour le Réunionnais, lequel a fondu en larmes face aux journalistes présents lors de cette conférence de presse.

Il faut dire que l’ex-meneur de jeu de West Ham n’avait aucunement l’intention de partir et s’imaginait honorer sa dernière année de contrat, peu importe son temps de jeu. L’OM en a décidé autrement et a proposé à son joueur historique une reconversion au sein du club, maintenant ou plus tard lorsqu’il prendra sa retraite de joueur professionnel. Dimitri Payet reviendra à Marseille dans un rôle à définir, mais pas maintenant.

Dimitri Payet ne reviendra pas à Nantes

« J’ai encore du plaisir à donner aux gens sur le terrain » expliquait l’ancien meneur de jeu marseillais la semaine dernière. L’Arabie Saoudite et la Turquie lui font les yeux doux, même si peu d’informations ont filtré sur l’avenir de Dimitri Payet pour l’instant. En France, certains imaginaient déjà l’ancien Nantais revenir chez les Canaris. Mais le fantasme a brutalement été mis à terre par le spécialiste du club nantais, David Phelippeau. Sur son compte Twitter, le journaliste d’Ouest-France et de RMC a confirmé que Dimitri Payet ne signerait pas son grand retour à Nantes lors de ce mercato estival.

Cela ne veut pas dire pour autant que le Réunionnais ne rebondira pas en France, où il a notamment joué à Saint-Etienne qui évolue désormais en Ligue 2 ou à Lille. Payet étant très attaché au sud de la France, où sa famille se plait et où il a des business en dehors du football, Montpellier pourrait également tenter sa chance. Quoi qu’il en soit, l’ancien milieu offensif iconique de l’Olympique de Marseille veut encore jouer « un, deux ou trois ans, jusqu’à ce que le corps dise stop » avait-il dit la semaine passée devant les médias.