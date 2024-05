FCN ‍: Nantes va lâcher 6 ME à son meilleur ennemi

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Véritable sauveur du FC Nantes en cette fin de saison, Matthis Abline devrait poursuivre son aventure chez les Canaris, si ces derniers arrivent à valider leur maintien en Ligue 1.

Cette saison, Matthis Abline est passé par toutes les émotions. Prêté par Rennes à Nantes l’été dernier, le jeune attaquant de 21 ans voulait gagner de l’expérience en L1. Déjà prêté au Havre et à Auxerre lors des dernières saisons, Abline a d’abord connu un début de saison correct sous les ordres de Pierre Aristouy, avec notamment un but contre Lorient en septembre. Avant de subir une longue traversée du désert aux côtés de Jocelyn Gourvennec, qui l’a mis de côté dès janvier. Tout proche d’un départ lors du dernier mercato d’hiver, sachant que des clubs comme Clermont ou Montpellier étaient intéressés par le profil du buteur français, Abline avait finalement été bloqué par Nantes. Un mal pour un bien, puisque depuis le retour d’Antoine Kombouaré sur le banc nantais, Abline a pris une toute autre dimension. Titulaire indiscutable et même acteur principal de la remontée au classement des Canaris, avec trois buts et une passe décisive depuis la fin du mois de mars, l’attaquant repositionné à gauche en l'absence de Moses Simon est en train de montrer à tout le monde qu’il est un bon attaquant de L1.

Abline de Rennes à Nantes pour 6 millions d’euros ?

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀.



📉 Avec 88,1% des voix, Matthis ABLINE est votre Canari du mois d'avril by Iliane !



On continue Matthis 👊 — FC Nantes (@FCNantes) May 3, 2024

Si bien que Nantes fait déjà tout son possible pour le conserver dans son effectif. D’ailleurs, en cas de maintien en L1 à l’issue de cette fin de saison, la direction du FCN lèvera l’option d’achat de 6 millions d’euros à la demande de son entraîneur. Tombé amoureux du deuxième meilleur scoreur du club nantais derrière Mostafa Mohamed, le Kanak veut donc qu’Abline reste à Nantes en L1. Une possibilité qui ne déplaît pas à Florian Maurice, qui ne s’opposera pas à un départ d’Abline sachant que les supporters rennais n’ont pas apprécié son départ chez le rival nantais. Disposant d’une clause de rachat de 2 millions d’euros, Rennes pourrait toutefois faire valoir ses droits si le SRFC est sûr de vendre Abline pour plus de 8 ME à un autre club français ou à l’étranger. Mais à l’heure actuelle, et alors que le FCN doit encore sécuriser son avenir en L1 avec quatre points d’avance sur le barragiste messin à deux journées de la fin, Abline semble bien parti pour être transféré de manière définitive chez les Canaris.