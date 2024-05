L1 ‍: Edon Zhegrova à Nantes, l’info qui va rendre fou

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Ce lundi soir, Edon Zhegrova sera présent à la grande soirée des trophées UNFP car l’attaquant de Lille est nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison face à Dembélé, Mbappé, Aubameyang et Lees-Melou.

Auteur de 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international kosovar a brillé sous les couleurs du LOSC cette saison. De toute évidence, l’attaquant lillois mérite sa nomination pour le titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP. Après avoir grandi dans l’ombre et la discrétion en Suisse puis en Belgique, Edon Zhegrova explose au plus haut niveau et pourrait atteindre les plus grands clubs européens dans les années à venir. Sa trajectoire inattendue laisse par ailleurs d’immenses regrets du côté du FC Nantes. Et pour cause, le site Jeunes Footeux nous apprend qu’en août 2019, l’attaquant kosovar a été proposé à l’état-major des Canaris. A cette époque, Zhegrova était prêté par Genk au FC Bâle et ne disposait pas d’un très gros temps de jeu.

Au contraire, le Kosovar était perçu comme un joueur irrégulier, capable de coups d’éclat mais qui n’était pas l’attaquant le plus fiable sur la durée d’une saison. Malgré des qualités techniques évidentes de la part de Zhegrova, la direction nantaise avait fait le choix de refuser ce profil. Une terrible erreur puisque par la suite, Zhegrova a été transféré pour seulement 3 millions d’euros à Bâle, où il a réalisé de belles choses, au point d’attirer l’attention du LOSC, qui l’a fait venir pour 7 millions d’euros en janvier 2022.

Tout le monde connait la suite, avec une première saison d'adaptation dans le Nord de la France avant l’explosion totale en 2023-2024. La valeur marchande du joueur dépasse maintenant les 20 millions d’euros, de quoi laisser de gros regrets à la direction du FC Nantes mais également aux supporters des Canaris, qui pestent régulièrement sur la faiblesse de leur cellule de recrutement et qui ne changeront pas d’avis à la lecture de cette information.