Kombouaré prolongé de deux ans à Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a la certitude de jouer en Ligue 1 la saison prochaine malgré sa défaite face à Lille. Pour Antoine Kombouaré, cela change tout.

Appelé à la rescousse cette année pour sauver la place de Nantes dans l'élite du football français, Antoine Kombouaré a réussi sa mission. En effet, les Canaris profitent de la défaite de Metz en toute fin de match à Strasbourg pour assurer leur maintien en Ligue 1. Premier effet de ce résultat, l'entraîneur français de 60 ans voit son contrat être automatiquement prolongé jusqu'en 2026. Une situation qui lui fait énormément plaisir, Antoine Kombouaré ayant évidemment une relation spéciale avec le FC Nantes.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Nos Jaune et Vert n'ont rien lâché en seconde période mais s'inclinent face à Lille.



Malgré ce résultat, nos Jaune et Vert sont assurés de garder leur place dans l'élite la saison prochaine.



Merci à nos supporters pour votre soutien sans faille. pic.twitter.com/SkXq608G5q — FC Nantes (@FCNantes) May 12, 2024

« Vous savez l’attachement que j’ai pour ce club. Et puis vous le savez, j’habite ici, j’ai plein de projets. Me dire que je vais bosser ici pendant deux ans c’est super, enfin si le président me laisse travailler (sourire) ! Il y a beaucoup de boulot maintenant ! J’ai déjà commencé à travailler, à bosser sur les postes, l’effectif. Il va y avoir beaucoup de départs et d’arrivées. Il faut améliorer l’équipe. Vous ne pouvez pas tous les ans jouer le maintien, vous allez finir par tomber. C’est notre 11e saison en Ligue 1 et sur les quatre dernières saisons, on est passé trois fois pas loin de la trappe. J’aimerais qu’on fasse une saison plus tranquille. Mais je crois qu’ici c’est compliqué », a reconnu Antoine Kombouaré, qui attend donc de la famille Kita qu'elle soit active sur le prochain marché des transferts.