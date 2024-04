Nantes en grand danger, son buteur n’y arrive plus

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Accroché à Montpellier (1-1) vendredi, le FC Nantes n’a effectué qu’un tout petit pas vers son maintien en Ligue 1. Les Canaris ne sont pas à l’abri d’une relégation, d’autant que leur buteur Mostafa Mohamed ne parvient pas à stopper sa mauvaise dynamique qui dure depuis près de huit mois.

Il est évidemment difficile d’imaginer un succès du Havre au Parc des Princes ce samedi soir. En cas de victoire, le Paris Saint-Germain serait officiellement sacré champion de France. Il n’empêche que le promu, barragiste avant le début de cette 31e journée de Ligue 1, peut revenir à une petite longueur du FC Nantes. Le point obtenu à Montpellier vendredi n’est donc pas une si bonne opération pour les Canaris privés de l’efficacité de leur buteur. A la Mosson, Mostafa Mohamed a quand même rendu une bonne copie. L’Egyptien est l’auteur de la passe décisive pour son coéquipier Matthis Abline.

Mais l’avant-centre de 26 ans n’a pas trouvé le chemin des filets, notamment à cause d’une parade du gardien Benjamin Lecomte sur sa tête. La mauvaise série se poursuit pour Mostafa Mohamed qui n’a plus marqué en Ligue 1 dans le jeu depuis près de huit mois ! Son dernier but hors coups de pied arrêtés remonte au 1er septembre dernier, c’était face à l’Olympique de Marseille (1-1). Depuis, l’international égyptien a marqué sur penalty, deux fois sur coup franc et de la tête sur corner.

Trois affiches pour réagir

C’est nettement insuffisant pour le Nantais auteur de 8 réalisations cette saison en championnat. L’ancien joueur de Galatasaray avait pourtant réalisé une excellente Coupe d’Afrique des Nations en janvier, mais la confiance engrangée n’a pas suffi. Son coach Antoine Kombouaré attend donc un réveil lors des trois dernières journées de championnat. Mais la tâche s’annonce difficile face à Brest, Lille et Monaco, trois prétendants à une qualification en Ligue des Champions.