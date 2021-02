Nantes : Domenech viré, Kita aurait tranché !

Dans : FC Nantes.

Absent sur le banc de Nantes ce mercredi contre Lens, Raymond Domenech pourrait ne jamais revenir. Geoffroy Garétier affirme que Waldemar Kita a décidé de sacrifier son entraîneur.

En raison de deux tests PCR aux résultats différents, Raymond Domenech est mis à l’écart des joueurs nantais pour 7 jours comme les règles sanitaires l’imposent. Mais selon Geoffroy Garétier, il est possible que plus jamais l’ancien sélectionneur ne retrouve son poste d’entraîneur des Canaris. Selon le journaliste de Canal+, Waldemar Kita est désormais conscient que son choix n’était pas une bonne idée et qu’il fallait très rapidement tourner la page Domenech. Le club serait actuellement en quête d’un nouveau technicien, lequel aura la même mission que son prédécesseur, sauver la place du FC Nantes en Ligue 1 alors que les Canaris sont barragistes.

Pour Geoffroy Garétier, les choses sont claires. « Nantes cherche un nouvel entraîneur ? Oui oui. Raymond Domenech qui a signé au FC Nantes le 26 décembre n’a pas vraiment convaincu, puisqu’en sept matches il n’a pas réussi à en gagner un seul et que le club est passé de la 16e à la 18e place. Il est au bord du découragement et parmi les dirigeants nantais, dont Waldemar Kita, on a pris acte qu’il fallait changer d’entraîneur le plus vite possible. Mais il faut trouver le bon candidat, le bon profil, donc ils sont en recherche. En attendant, Raymond Domenech ne sera pas sur le banc contre Lens en Coupe, ni dimanche à Angers, il n’est pas sûr qu’on revoie Domenech sur le banc nantais si ses dirigeants trouvent son remplaçant dans les jours qui viennent ce sera fini », a prévenu le journaliste de Canal+ lors du Late Football Club. Les supporters, qui avaient accueilli Raymond Domenech sur des musiques de cirque, peuvent déjà préparer la sono.