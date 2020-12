FC Nantes : Domenech, l'incroyable provocation des supporters !

Dans : FC Nantes.

C'est ce mercredi que les footballeurs nantais avaient l'occasion de participer au premier entraînement de l'ère Domenech. Et cela a été folklorique.

Le ciel était bleu au dessus de Nantes ce mercredi pour la première session de travail de Raymond Domenech avec l’effectif des Canaris. Bien évidemment, tout cela se déroulait à huis clos, mais les supporters nantais, de plus en plus furieux, se sont invités à cet entraînement inaugural en faisant entendre puissamment leur voix. Pour cela, ils avaient installé près des grillages une enceinte qui a diffusé un message pour le moins chambreur sur fond de musique de cirque.

« Le Kita circus c’est également son nouveau spectacle de marionnettes. Une 17e marionnette vient effectivement d’arriver au FC Nantes, la 17e en 13 ans. Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer pour les prochains week-ends (…) Et enfin le Kita circus va pour proposer son traditionnel spectacle animalier. En effet, 11 chèvres vont être disposés un peu partout sur un rectangle vert et devront se passer un ballon », ironisaient les supporters nantais dans ce message enregistré. On ne sait pas si Raymond Domenech a apprécié ce numéro.