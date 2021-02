Nantes : Candidat au rachat, Landreau endort Kita

Dans : FC Nantes.

Ancien gardien emblématique du FC Nantes, Mickaël Landreau mènerait un projet visant à racheter le club au propriétaire Waldemar Kita. Mais le candidat ne semble pas encore prêt à afficher ses réelles intentions.

Après la victoire à Angers (1-3) dimanche, la première en Ligue 1 depuis 15 matchs, les supporters du FC Nantes ont une autre raison de retrouver le sourire. En effet, les fidèles de la Beaujoire, qui rêvent du départ du propriétaire et président Waldemar Kita, ont appris via l’hebdomadaire France Football que le club pourrait être vendu. Et pas à n’importe qui. La tête d’affiche de ce projet de rachat n’est autre que l’ancien gardien emblématique des Canaris Mickaël Landreau, dont la cote est forcément supérieure à celle du patron franco-polonais. Mais lorsqu’on l’interroge sur ces rumeurs, le consultant du Late Football Club botte en touche.

« C'est mon club de base donc on peut rêver. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on peut acheter, a répondu Landreau sur Canal+. Et aujourd'hui, moi, je suis consultant et j'ai envie de me concentrer sur l'analyse de ce que peut faire Antoine (Kombouaré), comme je l'ai été avec Raymond (Domenech). Ma concentration est clairement sur ça. Aujourd'hui, s'il y a des projets de reprise, qu'on me sollicite ou que je puisse avoir un impact par rapport à ce que j'ai pu faire, ce que je représente et ce que je suis dans ma vie d'homme, c'est inévitable que je puisse être évoqué à Nantes. Mais entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde et aujourd'hui, le plus important à mes yeux est qu'Antoine puisse travailler sereinement. » Autrement dit, l’ex-Nantais ne dément pas mais préfère avancer dans l’ombre…