Mercato : Pisté par l'OL, Limbombe débarque à Nantes

Anthony Limbombe au FC Nantes, c’est (presque) fait. Suivi depuis le début de l’été, l’international belge de 24 ans débarque en provenance du FC Bruges et passera sa visite médicale en Loire-Atlantique ce lundi, annonce Ouest-France. Selon le quotidien régional, un accord à hauteur de 8ME a été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de ce milieu offensif, auteur de 6 buts et 8 passes décisives la saison dernière en championnat. « Formé à Genk, il a aussi tapé dans l’œil de nombreuses formations européennes. Southampton et Lyon lui ont fait les yeux doux au printemps », précise le média. Une belle recrue pour le FC Nantes, qui en aura bien besoin après deux défaites lors des deux premières journées…