Nantes : Après les résultats, Ranieri veut voir du foot

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après la victoire contre Strasbourg (2-1) : « C'était un bon après-midi. Je suis satisfait de la réaction de mes joueurs après le but concédé. En seconde période, nous aurions dû être un peu plus calmes. On a perdu trop de ballons. Je félicite le RCSA qui a très bien joué, et aussi leurs supporters qui ont été phénoménaux. Il est important d'être bien organisé. Tout le monde doit bien défendre, et nous nous améliorerons offensivement. C'est important de prendre confiance. J'ai préféré faire rentrer Khrin et non Rongier car il est plus grand, et donc plus important de la tête. C'est bien de prendre des points, mais il sera aussi important de bien jouer au foot tout le long du match. Nous sommes cinquièmes. Le classement dit toujours la vérité ».