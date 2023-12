La LFP réagit à la mort d'un supporter nantais

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Quelques heures après l'annonce de la mort d'un supporter nantais de 31 ans, en marge du match contre Nice, la Ligue de Football Professionnel a réagi à ce drame.

« Suite au décès d’un supporter du FC Nantes à proximité de la Beaujoire et en attendant de connaitre les suites de l’enquête judiciaire ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Nantes conjointement à la direction territoriale de la police judiciaire et à la Sûreté départementale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire-Atlantique, la LFP tient à faire part de ses plus sincères condoléances à la famille de la victime, à ses proches, et au club du FC Nantes », indique la LFP dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, le supporter en question aurait été victime d'un coup de couteau donné par un chauffeur de VTC qui transportait des fans niçois à la Beaujoire. L'auteur des faits se serait rendu de lui-même à la police et est actuellement entendu par les enquêteurs « Dans le prolongement des premières investigations menées au cours de la nuit, un chauffeur de VTC s'est rendu à l'hôtel de police de Nantes ce (dimanche) matin, à 04h30, et a été placé en garde à vue du chef notamment d'homicide volontaire », a précisé le Procureur de la République.