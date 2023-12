L1 ‍: Le supporter nantais poignardé est décédé

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Poignardé avant le match entre le FC Nantes et l'OGC Nice, un membre de la Brigade Loire, âgé de 31 ans est décédé des suites de ses blessures.

On l'avait appris samedi soir, un supporter nantais avait pris un coup de couteau, alors que des fans des Canaris chahutaient un VTC transportant des supporters niçois à la Beaujoire. Le chauffeur du véhicule serait alors sorti de son véhicule et aurait frappé un homme avec son couteau. La victime avait été prise en charge sur place, avec des massages cardiaques, puis a été hospitalisée. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, le FC Nantes a annoncé la dramatique nouvelle, ce supporter de 31 ans est décédé des suites de ses blessures dans des circonstances qui restent précisément à déterminer.

« Le FC Nantes a eu la douleur d'apprendre qu'un supporter nantais a été mortellement blessé avant la rencontre de ce soir, à proximité de la Beaujoire. Dans des circonstances qui font l'objet d'une enquête judiciaire en cours, le jeune homme de 31 ans s'est effondré, touché au dos. Malgré l'intervention des secours, le supporter n'a pas pu être sauvé. Les services du Procureur de la République ont fait savoir qu'une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. De nombreuses auditions de témoin sont en cours et se poursuivront dans la nuit. Le Club ne peut que déplorer qu'une personne ait perdu la vie dans de telles circonstances. Le FC Nantes tient à faire part de ses plus sincères condoléances à la famille de la victime et à ses proches », indique le FC Nantes. Selon Ouest-France, le chauffeur du VTC, qui dans un premier temps avait quitté précipitamment l'endroit du drame, s'est ensuite rendu à la police.