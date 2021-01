L1 : Une attaque niveau Ligue 2, Pierre Ménès défonce Nantes

Dans : FC Nantes.

Dimanche après-midi, Raymond Domenech a concédé sa première défaite sur le banc du FC Nantes.

Après trois matchs nuls, les Canaris de l’ancien sélectionneur des Bleus sont tombés sur la pelouse de Metz (2-0). Une défaite plutôt logique au vu du contenu assez pauvre proposé par Nantes durant la partie. Globalement, l’animation offensive des Nantais a de quoi faire peur, et ce n’est pas près de s’arranger selon Pierre Ménès. Invité à s’exprimer sur la situation du club de Loire-Atlantique dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », le consultant du Canal Football Club s’est voulu très critique à l’égard des attaquants de Nantes, lesquels n’ont très clairement pas le niveau de la Ligue 1 à ses yeux. Kalifa Coulibaly et Randal Kolo-Muany, deux buts à eux deux depuis le début de la saison, apprécieront…

« Qui qu’on mette sur le banc de Nantes, l’équipe était très mauvaise. Elle était mauvaise avec Gourcuff, elle est mauvaise avec Domenech. Ce n’est pas possible d’avoir une attaque de ce niveau-là en Ligue 1. Tu ne peux pas marquer des buts avec Coulibaly et Kolo-Muani, je suis désolé… Ce sont peut-être des garçons charmants, mais pour des raisons diverses et variées, ni l’un ni l’autre n’ont actuellement le niveau de la Ligue 1. Là aussi, il y a des joueurs qui sont nettement moins performants que l’année dernière : Lafont, Pallois, Girotto… Je pense que la seule chance de Nantes d’échapper à la relégation, c’est qu’il y ait trois équipes plus mauvaises qu’eux, ce qui est le cas pour l’instant avec Nîmes, Dijon et Lorient » a fait savoir le consultant de Canal +, très inquiet pour l’avenir de Nantes à court terme…