FCN : Nantes vers la Ligue 2, Domenech tient son record !

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes espérait se relancer avec la venue de Raymond Domenech. Avec 3 points pris en quatre matchs, les Canaris foncent vers la Ligue 2 tranquillement.

Arrivé à Nantes pendant les fêtes de fin d'année, à la stupéfaction générale, Raymond Domenech aura fait illusion pendant deux matchs (Rennes et Montpellier), mais après la pathétique défaite de dimanche à Metz et un non-match absolu, la situation du FC Nantes inquiète de plus en plus. Et l'ancien sélectionneur des Bleus a beau se vouloir rassurant, tout semble désormais hors de contrôle pour Waldemar Kita, qui espérait que Raymond Domenech allait réussir à sortir son club de cette spirale infernale qui mène vers la Ligue 2. 17e de Ligue 1 avec une avance de trois points sur Dijon et Nîmes, Nantes affole même ses joueurs. « On jouait les mains dans les poches, il faut arrêter de croire qu’on est en haut, on est en bas. On joue le maintien. On se fait bouger dans les duels, il n’y a pas de révolte. Bien sûr qu’il faut être inquiet », a reconnu Charles Traoré après la défaite à Metz.

Pour Raymond Domenech, ce résultat permet d'entrer dans la longue histoire du FC Nantes, mais pas de manière glorieuse. En effet, en s'inclinant en Lorraine, la première défaite de l'ère Domenech, les Canaris ont enchaîné un douzième match sans victoire en Ligue 1, une triste première pour le club de Waldemar Kita. « Jusqu'à maintenant on pouvait parler de qualité de jeu, mais là, on est dans le dur, les joueurs doivent en prendre conscience. Les erreurs s'accumulent », reconnaissait l'entraîneur nantais, qui cette fois n'a pas tenté de faire un bon mot pour s'en sortir. Avec la réception de Monaco dans une semaine, et un déplacement très chaud à Saint-Etienne, le FC Nantes pourrait vite plonger dans une crise profonde.