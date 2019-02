Emiliano Sala : Reprise des recherches dimanche avec un bateau ultra spécialisé

Dans : FC Nantes.

Abandonnées depuis plusieurs jours, en raison des conditions climatiques très mauvaises dans cette zone de la Manche, les opérations de recherche de l'avion dans laquelle Emiliano Sala avait pris place le lundi 21 janvier dernier vont reprendre dimanche. L'équipe en charge d'essayer de repérer le Piper Malibu a même déjà rejoint Guernesey afin de scruter les fonds marins dans une zone très précise qui a été délimitée par les enquêteurs suite à la découverte lundi dernier de coussins de l'avion sur une plage du Cotentin.

C'est le Morven, un bateau équipé d'une radar ultra-précis, et d'un sonar capable de détecter les anomalies sur les fonds marins, qui se mettra en action avec à sa tête David Mearns, chasseur d'épave de réputation mondiale. Le Morven est habituellement utilisé par une société chargée d'installer des câbles en mer. Afin de ne plus perdre de temps, et de profiter d'un créneau météo relativement bon, tout est déjà prêt à Guernesey afin que les opérations débutent dès dimanche matin. C'est grâce à une opération de crowfunding que la famille d'Emiliano Sala a financé cette recherche privée. Malheureusement, il n'y a plus vraiment l'espoir de retrouver vivant l'attaquant et le pilote de l'avion.