FCN : Son altercation avec Pallois, Kombouaré a adoré

Après la défaite à domicile contre l’OGC Nice (1-2) dimanche dernier, Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois avaient été impliqués dans une altercation dans le vestiaire du FC Nantes. Une scène que le technicien ne regrette absolument pas. Au contraire !

Ça a chauffé à Nantes le week-end dernier. Agacé par la défaite concédé face au Gym, Antoine Kombouaré s’était emporté dans le vestiaire. Le coach des Canaris avait utilisé des mots durs et s’était permis de frapper dans un sac. Un comportement inacceptable pour son défenseur central Nicolas Pallois, qui avait demandé à son entraîneur de se calmer, provoquant ainsi une altercation interrompue par plusieurs joueurs pour éviter que les deux hommes en viennent aux mains.

Quelques jours plus tard, le calme est évidemment revenu à Nantes. Mais lorsqu’on l’interroge sur cette altercation, Antoine Kombouaré s’en réjouit ouvertement. « Des tensions ? Si vous appelez ça des tensions, oui. Mais c’est la vie d’un vestiaire, a dédramatisé l’ancien coach du Paris Saint-Germain. On est aujourd’hui dix-neuvièmes donc il y a beaucoup de frustration et de déception. Mais j’aime bien moi. Vous appelez cela des tensions mais moi j’y vois un groupe qui vit. C’est bien, de temps en temps, que le ton monte et que cela se frictionne un tout petit peu plus que d’habitude. »

« Il fallait que ça sorte »

« C’est la vie d’un groupe et heureusement. Cela veut dire qu’ils ne sont pas contents. Il y a des choses qui sortent enfin. Pour moi, il fallait que cela sorte et là, c’était le moment, a-t-il approuvé. (...) Dans toutes les équipes, quand vous êtes en difficulté et que vous faites un mauvais parcours, que vous ne gagnez pas et que vous êtes au fond du classement, souvent c’est ce que l’on met en avant : un groupe où il n’y a pas de leaders, de caractère ou de tempérament. » Cette personnalité permettra peut-être aux Nantais de réagir à Rennes dimanche.