L1 : Nantes fonce vers la L2 admet Kombaouré

Dans : FC Nantes.

Entraineur du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’a pas tourné autour du pot après la défaite à domicile de son équipe face à Nice. Ce revers (1-2) à domicile, conjugué notamment à la victoire de Lorient, met les Canaris dans de grandes difficultés au classement. Et la tournure des choses n’est pas bonne, a admis l’entraineur nantais.

« C'est une énorme déception. On a pris un coup sur la tête. On s'attendait à un tout autre début de match. Sur les premiers ballons, on se fait peur tout seul. On s'est retrouvés fébriles, Nice a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et ils ont tout de suite été efficaces. Le premier but nous fait mal et le deuxième encore plus. Mais ont est restés calmes, on a produit du jeu, on est logiquement revenus au score. Quand vous êtes 19es et que vous prenez 2-0 à domicile, vous pouvez en prendre 5... En 2e mi-temps, on a eu une domination écrasante mais stérile. Aujourd'hui il nous manque de l'efficacité, de la précision, de la vitesse. On a eu pas mal de situations mais le mal a été fait avant et on n'a pas eu la réussite pour revenir au score. Notre chance, c'est qu'il reste 7 matches, donc 21 points. Mais si on continue comme ça, on va droit en Ligue 2. Le jeu qu'on a montré n'est pas celui d'une équipe qui est 19e, mais si vous ne marquez pas quand vous avez des situations, ça devient compliqué. On va se remettre au travail, on sait qu'on a un déplacement difficile dimanche prochain à Rennes », a souligné un Antoine Kombouaré, qui sait que le voisin breton n’hésitera pas à enfoncer la tête sous l’eau de son rival s’il en a l’occasion.