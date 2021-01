FCN : Domenech raconte son brutal coup de folie

Dans : FC Nantes.

A la surprise générale, Waldemar Kita a choisi Raymond Domenech afin de succéder à Christian Gourcuff à Nantes.

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est attendu au tournant, plus de dix ans après sa dernière expérience au haut niveau. Chez les supporters, il est clair que l’enthousiasme ne règne pas après la nomination de Raymond Domenech, dont le souvenir est associé à Knysna dans l’imaginaire collectif. Le nouveau coach du FC Nantes souhaite toutefois faire oublier les mauvais souvenirs du passé, comme il l’a indiqué au micro de TF1. Déterminé à briller pour son retour sur les terrains, Raymond Domenech a par ailleurs raconté comment il avait accepté la proposition de Waldemar Kita, sur un véritable coup de tête en pleines vacances…

« Je suis venu dans ce club parce que c'était un vrai coup de cœur. C'est une décision que j'ai prise alors que j'étais en vacances. Je n'ai pas pris de vêtements, rien, ça s'est fait comme ça, d'un coup, sur un coup de tête, une discussion. J'ai dit oui parce que j'avais envie de reprendre le terrain, de m'y retrouver depuis un moment déjà. L'envie d'entraîner a été plus forte que tout. Annoncer officiellement que je ne pouvais plus entraîner, je n'ai jamais pu le faire. Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie d'être sur un terrain. Je n'ai pas réfléchi à tout ce qu'il y a autour, parce que si on se met à réfléchir à tout ce qu'il y a autour, plus personne n'entraîne. Des difficultés, il y en a partout. Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire, j'ai rarement vu un entraîneur faire l'unanimité quelque part. Ce sont les résultats qui feront la différence. Les joueurs ont envie de travailler, tout le monde à le sourire, c'est l'essentiel » a livré Raymond Domenech, motivé comme au premier jour au moment de reprendre sa carrière d’entraîneur…