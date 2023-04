FCN : Hadjam discriminé, Kombouaré face à de graves accusations

Dans : FC Nantes.

Pour avoir refusé d’interrompre son jeûne, le Nantais Jaouen Hadjam a été écarté pour le match perdu face à Reims (0-3) dimanche. L’entraîneur Antoine Kombouaré assume sa décision mais se retrouve confronté à une polémique.

Fidèle à ses règles, Antoine Kombouaré les a de nouveau appliquées dimanche. L’entraîneur du FC Nantes demande à ses joueurs musulmans d’interrompre leur jeûne les jours de match. Six Canaris sont concernés mais seulement cinq d’entre eux ont accepté la consigne du technicien. Le latéral gauche Jaouen Hadjam a en effet refusé, d’où sa mise à l’écart pour la rencontre face à Reims.

La version de Kombouaré ne passe pas

« Je suis entraîneur, je mets des règles en place, après on les respecte ou pas. Les jours de match, je veux qu’ils soient prêts, à 100%, éviter qu’ils se blessent », s’est défendu Antoine Kombouaré pour démentir l’idée d’une sanction contre l’international algérien. Il n’empêche que sa décision, au moment où la Fédération Française de Football refuse l’interruption des matchs pour rompre le jeûne, a provoqué une polémique.

Le Kanak fait l’objet de nombreuses critiques et accusations, notamment de la part de Demba Ba. « Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère, a écrit le Franco-Sénégalais sur Twitter. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté IDENTITAIRE d'une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu'un de mettre de côté ce qui fait son identité ? »

« A l’image d’un Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent performer. Et s’ils ne performent pas, alors qu’ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non-identitaires, a conseillé l’ancien attaquant de Chelsea. Mais invoquer les raisons de santé n’est qu’une couverture, encore une fois avec tout le respect, car c'est nier les centaines de jeûneurs performants toutes les années à la même période. Sans forcément dire que c'est chose facile. » Bien que pointé du doigt, le coach nantais ne devrait pas changer ses habitudes.