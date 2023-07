Philipp Köhn signe à l'AS Monaco jusqu'en 2028 (off)

as monaco

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a officialisé ce samedi la signature de Philipp Köhn, le gardien de but suisse du RB Salzbourg.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour une durée de 5 ans de Philipp Köhn, gardien suisse de 25 ans, en provenance du RB Salzbourg. Le club monégasque et le RB Salzbourg, champion d’Autriche en titre, ont conclu un accord pour le transfert de Philipp Köhn, qui est désormais lié à l’AS Monaco jusqu'en juin 2028. Originaire de Dinslaken en Allemagne, le portier germano-suisse s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa carrière et découvrir la Ligue 1 après avoir évolué en professionnel dans les championnats suisse et autrichien », indique l'AS Monaco dans un communiqué.