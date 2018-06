Officiel : Geubbels quitte l’OL pour Monaco, les détails dévoilés

Dans : Monaco, Mercato, OL.

L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ont officialisé le transfert de Willem Geubbels, qui quitte donc son club formateur avant d’être passé professionnel. Cela n’empêchera pas le club rhodanien d’encaisser un très joli chèque, puisque le montant de la transaction s’élève à 20 ME, en plus d’un pourcentage sur le prochain transfert du joueur.

« Arrivé au club à l'âge de 9 ans, le jeune joueur a pu bénéficier d’une formation de qualité dans une Academy qui vient d’être désignée meilleur centre de formation de France pour la 6ème année consécutive et qui a produit des talents tels qu’Houssem Aouar, Amine Gouiri, Myziane Maolida ou encore Elisha Owusu qui ont signé leur premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. L’Olympique Lyonnais regrette que les efforts hors normes consentis par les dirigeants et les éducateurs pour que Willem entame sa carrière professionnelle et s’épanouisse dans son club formateur, n’aient pas été entendus. L’OL souhaite bonne chance à Willem pour la suite de sa carrière à Monaco », a fait savoir l’OL, qui rentabilise toutefois parfaitement la dernière année de contrat aspirant de son jeune joueur de 16 ans. Geubbels s'est engagé pour cinq saisons avec l'AS Monaco.