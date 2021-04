Monaco : Jovetic forfait contre Lyon

Dans : Monaco, OL.

Sorti sur blessure dimanche contre Angers, Stefan Jovetic sera forfait pour le choc face à l'Olympique Lyonnais en fin de semaine au Stade Louis II.

Toujours en course pour le titre de champion de France de Ligue 1, l'AS Monaco doit s'imposer dimanche prochain contre l'OL afin de continuer à rêver, et surtout pour éloigner définitivement un concurrent pour le podium et donc s'assurer un ticket pour la Ligue des champions. Pour cette rencontre au sommet, le club de la Principauté devra cependant se passer d'un de ses joueurs en forme, Stefan Jovetic. L'attaquant, touché au mollet face au SCO, a passé une IRM ce lundi à Monaco, et les résultats ont montré que Jovetic souffrait d'une lésion et qu'il était d'ores et déjà forfait pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Stefan Jovetic sera très probablement absent aussi pour la rencontre face à Reims la semaine suivante à Delaune.