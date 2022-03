Monaco dément vouloir couper des têtes

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco reçoit le PSG ce dimanche midi, mais dans les coulisses du club de la Principauté cela semble s'agiter puisque le quotidien L'Equipe affirme que Dmitri Rybolovlev veut limoger tout le monde.

La soirée a été explosive du côté de la Principauté, puisqu’à l’heure où l’équipe de France de rugby battait l’Angleterre et décrochait le Grand Chelem, L’Equipe annonçait que furieux des performances de son équipe, le propriétaire russe de l’AS Monaco avait décidé de faire la révolution. Le média sportif annonçait les départs à venir de Philippe Clément, entraîneur depuis le mois de janvier, mais également du directeur sportif et du vice-président de l’ASM. Il est vrai que la formation monégasque vit une saison très compliquée, et le limogeage de Niko Kovac a aggravé la situation sportive. L’élimination en Europa League ayant fini de convaincre Dmitri Rybolovlev qu’il fallait passer à l’action. Un coup de tonnerre du côté du Rocher, où même si le turn-over a été très régulier depuis le rachat du club par l’homme d’affaires, on n’est pas habitué à un tel ménage.

Philippe Clément premier à sauter du côté de Monaco ?

Cependant, l’AS Monaco a rapidement mis un bémol à l’article de L’Equipe en démentant un tel scénario révolutionnaire. « L’AS Monaco dément formellement les informations publiées ce samedi soir par le journal L’Equipe. Le Club regrette le timing de publication de ces informations à la veille de son match contre le leader du championnat et reste entièrement concentré sur les prochaines échéances », a indiqué le club monégasque. De son côté, le média a confirmé ses informations et répète que Dmitri Rybolovlev a bel et bien l’intention de procéder à une grande lessive dans un timing qui reste à déterminer, mais qui pourrait être rapide concernant Philippe Clément.