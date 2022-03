Rybolovlev va virer l'entraîneur, le directeur sportif et le président adjoint !

Dans : Monaco.

Dmitri Rybolovlev n'est pas homme à tergiverser et le propriétaire russe de l'AS Monaco s'apprête à le prouver brutalement. Il devrait en effet limoger rapidement son vice-président, l'entraîneur et le directeur sportif.

Tandis que son compatriote Roman Abramovitch s’est fait expulser de Chelsea avec du goudron et des plumes en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, Dmitri Rybolovlev n’est lui pas du tout menacé d’une telle sanction à Monaco, l’homme d’affaires n’étant pas vraiment dans les petits papiers du président russe. Cela n’empêche pas le propriétaire du club de la Principauté d’être sur les nerfs, et cela en raison des résultats désastreux, dont le récent changement d’entraîneur n’a pas modifié la trajectoire. Après la triste élimination en Europa League face à Braga, Dmitri Rybolovlev a finalement décidé de renverser la table et de procéder à une purge au sein de son club. Cette fois, ce n’est pas le seul entraîneur qui va payer, mais aussi ceux qui au quotidien gèrent la formation monégasque.

Le gendre du propriétaire aux commandes de l'AS Monaco ?

L’Equipe dévoile en effet que le propriétaire russe a décidé de limoger rapidement non seulement l’ancien technicien de Bruges, arrivé sur le banc de l’ASM le 3 janvier dernier à la place de Niko Kovac, mais en plus il va également se séparer de son vice-président, Oleg Petrov, et du directeur sportif, Paul Mitchell. Pour l’instant, le quotidien sportif ne dévoile pas le timing de cette révolution de palais, même s’il semble probable que Philippe Clément risque de ne plus être à son poste au retour de la trêve internationale. Pour remettre de l’ordre à l’AS Monaco, il se dit sur le Rocher que c’est Juan Sartori, vice-président du club et gendre de Dmitri Rybolovlev qui devrait prendre du galon et trouver le nouvel entraîneur et un directeur sportif à même de ramener Monaco vers les sommets et surtout vers la Ligue des champions.