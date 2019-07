Mercato : Monaco se lance sur une piste qui a fait rêver l'OM

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen, OM, Ligue 1.

Suite à une saison dernière compliquée, l’AS Monaco ambitionne de faire un joli recrutement pendant ce mercato estival.

Cela en prend le chemin puisque le club de la Principauté a réussi à conserver Gelson Martins, arrivé définitivement en provenance de l’Atletico contre un chèque de 30 millions d’euros. Désormais, l’ASM va se concentrer sur son chantier prioritaire : le poste de sentinelle. Selon RMC, la formation du Rocher a trouvé son bonheur en Autriche, et plus précisément à Salzbourg. En effet, Diadie Samassekou figure dans les petits papiers de Monaco cet été. Auteur d’une excellente saison avec le RB, le joueur de 23 ans brille actuellement à la CAN avec le Mali. Des performances appréciées par Leonardo Jardim, qui a demandé à ses dirigeants de passer à l’action.

« Les premières discussions ont eu lieu ces dernières heures entre Samassekou et Monaco. Mais l’ASM va devoir faire face à la concurrence d’autres bons clubs européens. Le Borussia Dortmund a fait part de son intérêt au joueur, un temps ciblé par l'OM. Pour l’instant, les deux clubs n’ont pas accéléré, mais ils pourraient le faire rapidement », explique la radio. Pour arriver à ses fins dans ce dossier, Monaco devra verser au moins 20 ME tout en se montrant très convaincant financièrement, à défaut de l’être sportivement, l’ASM n’étant pas qualifiée en Coupe d’Europe...