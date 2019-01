Mercato : Monaco officialise un accord avec Batshuayi, mais pas avec Chelsea !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Liga, Premier League.

Présent ce mercredi après-midi en conférence de presse afin de présenter les joueurs arrivés à l'AS Monaco depuis le début du mercato d'hiver, Vadim Vasilyev a été interrogé sur la possibilité de la venue d'un attaquant supplémentaire et bien évidemment que ce renfort soit Michy Batshuayi. Sans détour, le vice-président de Monaco a répété qu'il avait déjà trouvé un accord avec l'attaquant international belge ainsi que le club de Valence. Mais pour l'instant, c'est Chelsea qui bloque tout.

Et Vadim Vasilyev de prévenir à distance ses homologues du club de Premier League que Monaco ne fera pas n'importe quoi pour s'offrir Michy Batshuayi. « Oui nous pourrons faire venir un attaquant supplémentaire, mais nous ne ferons pas n’importe quoi pour cela.

Michy Batshuayi ? On est d’accord avec le joueur, on est d’accord avec Valence, mais pour l’instant c’est bloqué avec Chelsea. A l’heure actuelle, ils sont sur l’idée d’un transfert, mais dans le foot tout peut changer très très vite.... », a précisé le dirigeant monégasque, qui a indiqué par ailleurs qu'après le mercato d'été raté de l'ASM, il avait décidé de reprendre personnellement en charge ce dossier pour ce marché hivernal des transferts.