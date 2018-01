Mercato : Monaco fait signer...la femme de Fabinho

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

En ce dernier jour du mercato d'hiver, l'AS Monaco a annoncé la signature de Rebeca Tavares, laquelle va renforcer l'équipe féminine du club de la Principauté qui évolue en Division d'Honneur, bien loin de l'OL, du PSG et de l'OM. Mais si cette information a été relayée par l'AS Monaco via les réseaux sociaux c'est que Rebeca Tavares n'est autre que l'épouse de Fabinho, le milieu de terrain que l'on sait très convoité et notamment par le Paris SG. Reste si cette signature annonce une prolongation à venir pour le milieu défensif brésilien...