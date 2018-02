Mercato : Le prix de Fabinho explose, l'Europe est prévenue !

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen, PSG.

Fabinho ne l'a pas caché, il aurait aimé suivre Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain l'été dernier, mais le club de la Principauté a tenu bon malgré le forcing du milieu défensif. Après quelques mois assez compliqués pour lui, le Brésilien ayant du mal à digérer tout cela, Fabinho a retrouvé toutes ses qualités et comme par hasard l'AS Monaco s'est remise à devenir une machine à gagner. Cependant, cela ne change pas les choses et Fabinho fera probablement l'objet de nombreuses offres au prochain marché des transferts.

Sauf qu'en un an, la valeur financière du joueur monégasque a augmenté et pas qu'un peu. Selon le média brésilien GloboEsporte, Monaco, qui avait des offres à hauteur de 40ME au mercato 2017, attend désormais près de 60ME de la vente de son milieu de terrain. L'agent de Fabinho, un certain Jorge Mendes, se charge actuellement de faire passer le message après des équipes européennes qui seraient susceptibles de vouloir s'offrir le joueur de l'ASM. Et quand on connaît les dirigeants monégasques, il ne faut pas s'attendre à une ristourne pour un joueur dont ils connaissent l'importance au sein de l'effectif de Leonardo Jardim.