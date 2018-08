Mercato : Ghezzal va quitter Monaco, son prochain club peut étonner

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L'an dernier, après une longue polémique avec Jean-Michel Aulas, et malgré plusieurs offres de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal avait quitté libre son club formateur afin de signer un contrat de 4 ans à l'AS Monaco. Mais l'international algérien ne s'est pas fait sa place au sein de la formation de Leonardo Jardim et il se pourrait bien que le milieu de terrain de 26 ans range rapidement son casier à la Turbie et change encore de club durant ce mercato 2018.

Si l'on en croit L'Equipe, Rachid Ghezzal est susceptible rejoindre dans les prochaines 72 heures son ancien entraîneur à Lyon, Claude Puel, lequel souhaite l'intégrer à son effectif du côté de Leicester. Les dirigeants des Foxes auraient entamé ces dernières heures les négociations avec Vadim Vasilyev, l'entraîneur français ayant fait de la signature de Rachid Ghezzal sa priorité numéro 1 lors de ce mercato plutôt calme du côté de Leicester, après la départ de Riyad Mahrez à Manchester City. Pour s'offrir l'ancien lyonnais, le club de Premier League ne devrait avoir qu'à débourser autour de 4ME.