L1 ‍: Arsenal refuse 40 ME de Monaco pour Balogun

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés à l’entraînement, Breel Embolo sera absent près de six mois. Un coup dur pour l’AS Monaco, qui s’active pour lui trouver un successeur et qui fonce sur Folarin Balogun.

Les dirigeants de l’AS Monaco n’avaient pas prévu de gros investissement sur un attaquant lors de ce mercato estival. Et pour cause, dans ce secteur de jeu, le club de la Principauté était déjà bien armé avec Ben Yedder, Volland, Boadu ou encore Embolo. Mais en début de semaine, l’international suisse s’est gravement blessé. Victime d’une rupture des ligaments croisés, il sera absent près de six mois.

❗️Arsenal a refusé une offre de près de 40 millions d’euros de Monaco pour Balogun



➡️Les dirigeants de l’ASM vont revenir à la charge. Ils ont un accord de principe avec le joueur mais doivent faire face à la concurrence de plusieurs clubs dont l’Inter Milan pic.twitter.com/irTTbr0gsi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2023

Même si l’ASM ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine, la perte de Breel Embolo est un vrai coup dur et le club monégasque s’est mis en quête d’un attaquant pour compenser cette perte. Le nom d’Elye Wahi a filtré mais la priorité de l’ASM n’est autre que Folarin Balogun, auteur d’une saison XXL en prêt au Stade de Reims en 2022-2023 avec 21 buts en Ligue 1. Le joueur appartient à Arsenal et figure par ailleurs dans le viseur de l’Inter Milan… mais les Gunners se montrent très gourmands pour leur pépite américaine de 21 ans.

Monaco a un accord avec Folarin Balogun

D’après les informations de RMC, Arsenal a refusé une offre de 40 millions d’euros transmise par Monaco au cours des dernières heures. Un refus qui ne signifie pas la fin des négociations entre les deux clubs puisque le journaliste Fabrice Hawkins informe que l’ASM va revenir à la charge auprès des Gunners alors qu’ils ont déjà un accord de principe avec Folarin Balogun. Le dossier sera toutefois complexe à conclure en raison de la gourmandise d’Arsenal dans ce dossier et de la concurrence de l’Inter, qui veut absolument un troisième attaquant compétitif en plus de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram après les départs cet été de Romelu Lukaku (retour de prêt à Chelsea) et d’Edin Dzeko (parti à Fenerbahçe).