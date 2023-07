L’Arabie Saoudite arrose Monaco avec une offre irréelle

Dans : Monaco.

Par Adrien Barbet

Suite à une fin de saison catastrophique, l'AS Monaco a laissé échapper une qualification en coupe d'Europe. Un immense coup dur pour le club de la principauté qui va avoir du mal à conserver ses meilleurs éléments.

Sixième de la Ligue 1 la saison dernière, Monaco s'est fait doubler dans les derniers instants du championnat à cause de trois défaites consécutives. Une faute professionnelle pour les Monégasques qui ne seront pas en coupe d'Europe pour l'exercice 2023/2024. Cela va forcément ouvrir la porte à plusieurs départs. Notamment certains cadres de l'équipe qui sont très courtisés sur le marché des transferts. C'est le cas d'Axel Disasi qui a une belle cote en Premier League. Selon les renseignements de Football Insider, c'est bien Newcastle qui pourrait rafler la mise. Le club anglais, détenu par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite a validé sa qualification pour la Ligue des Champions et après le recrutement de Sandro Tonali pour 70 millions d'euros, s'apprête à donner un pont d'or à Monaco pour s'offrir les services du défenseur central français.

Newcastle casse sa tirelire pour Axel Disasi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Axel Disasi (@axel_disasi)

Le média anglais affirme que Newcastle discute avec le joueur et la direction du Rocher pour parvenir à un accord. Le défenseur de 25 ans a déjà donné son feu vert pour rejoindre les Magpies. Newcastle s'entretient toujours avec Monaco pour trouver un arrangement concernant le montant du transfert. Une somme de 47 millions d'euros est évoquée. Soit beaucoup plus que la valeur de l'ancien défenseur du Stade de Reims selon Transfermarkt puisqu'elle culmine à 35 millions d'euros sur le site spécialisé dans les valeurs marchandes des joueurs. Visiblement, cela ne dérange pas Newcastle de mettre le prix fort pour s'assurer le recrutement du patron de la défense de l'ASM. Auteur de 129 matchs avec Monaco, Axel Disasi est une référence en Ligue 1 et rêve de rejoindre un top club européen pour pourquoi pas s'imposer dans le futur en équipe de France.