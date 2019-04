ASM : Une piste à 18 ME vieille de deux ans, Monaco fonce

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

L’AS Monaco, qui possède toujours un accent portugais très prononcé, cible un nouveau joueur de l’effectif champion d’Europe en 2016.

Il s’agit de Joao Mario, que le club de la Principauté suivait déjà lorsqu’il évoluait au Sporting. Mais l’Inter Milan avait été le plus convaincant pour rafler le milieu offensif qui devait guider l’attaque du club lombard. Mais malgré les 40 ME investis sur lui, jamais le Portugais n’a su répondre aux attentes, se retrouvant même prêté à West Ham la saison passée. Son départ cet été ne fait plus guère de doute, surtout que l’Inter Milan a très largement baissé le curseur.

Selon FCInterNews, la formation italienne ne réclame désormais plus que 18 ME pour laisser filer le joueur de 26 ans, qui plait aux dirigeants monégasques. Seuls quelques clubs anglais de seconde zone sont pour le moment sur les rangs, alors que Monaco a de grandes chances de croiser les dirigeants de l’Inter dans les prochaines semaines, puisque Djibril Sidibé est annoncé dans le viseur des dirigeants lombards. Deux opérations qui ne seraient en tout cas aucunement liées pour le moment selon les médias italiens.