ASM : Un gros coup en préparation pour oublier Ben Yedder !

Dans : Monaco.

Pour compenser l’éventuel départ de son buteur Wissam Ben Yedder, l’AS Monaco envisage de frapper fort avec une piste venue d’Italie.

Comme la plupart des pensionnaires de Ligue 1, l’AS Monaco subit les conséquences de la crise sanitaire et financière. Alors cette fois, les ventes ne seront pas seulement liées à la politique de la direction. L’objectif n’est pas forcément de réaliser une plus-value sur chaque transfert, mais plutôt de dégraisser l’effectif au maximum. Résultat, un attaquant du calibre de Wissam Ben Yedder, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts cette saison, est annoncé disponible contre « seulement » 40 millions d’euros. Autant dire que l’international français a de grandes chances de quitter le Rocher. Ce qui explique pourquoi ses dirigeants préparent déjà sa succession.

En effet, Tuttosport confirme les informations du 10 Sport concernant Andrea Belotti (26 ans). Comme l’Inter Milan et la Fiorentina, Monaco pense à recruter l’avant-centre du Torino pendant le prochain mercato. On ignore quelle serait la position ou le montant du transfert de l’international italien. En tout cas, nos confrères transalpins assurent que le club turinois souhaite conserver son joueur sous contrat jusqu’en 2022. La tâche s’annonce donc difficile pour les Monégasques qui ne devraient pas bouger avant d’avoir transféré Ben Yedder. Et pour le moment, les formations européennes étant focalisées sur la reprise de leurs championnats respectifs, l’ancien Toulousain est encore loin de la sortie.