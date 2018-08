ASM : Un an et puis s'en va pour la fusée Keita Baldé ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Décidément, le mercato de l’AS Monaco est agité et parfois assez incompréhensible.

Un an seulement après son arrivée en provenance de la Lazio Rome contre environ 30ME, Keita Baldé serait déjà sur le départ. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 l’an passé, la fusée sénégalaise de l’AS Monaco est proche d’un retour en Série A, à en croire les informations de Gianluca Di Marzio et de la Gazzetta dello Sport. Et c’est une transaction assez étrange qui se prépare du côté de la Principauté…

En effet, Monaco et l’Inter Milan sont proches de trouver un accord pour le prêt de Keita Baldé, avec une option d’achat fixée à environ 30ME, soit le prix d’achat du joueur. C’est peu dire que l’ASM n’est pas habituée de vendre ses jeunes prometteurs sans faire de plus-value, d’où l’interrogation suscitée par ce potentiel deal auprès de nombreux observateurs. Joueur d’expérience de l’Inter Milan, Antonio Candevra aurait pu faire le chemin inverse et apporter sa grinta à Monaco. Finalement, il devrait rester en Italie. Il sera désormais intéressant de voir si Vadim Vasilyev et l’état-major de l’ASM vont recruter pour combler ce départ majeur en attaque…