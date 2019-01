ASM : Thierry Henry insulte Lala, hurle contre l'arbitrage et la panne de la VAR !

Dans : Monaco, Ligue 1.

La lourde défaite de Monaco (1-5) ce samedi soir a mis sur les nerfs Thierry Henry, surpris par une caméra de télévision en train d'insulter depuis le bord du terrain Kenny Lala, à qui il reprochait de gagner du temps et qu'il a gratifié d'un « C'est la 43ème... La putain de ta grand mère ! ». En conférence de presse, l'entraîneur monégasque s'en est également pris à François Letexier, arbitre du match, qu'il accuse de ne pas avoir accordé un penalty à sa formation, suite à une faute sur Rony Lopes dans la surface, qui pouvait permettre à l'ASM d'égaliser à 2-2, et à la VAR qui à priori ne fonctionnait pas à cet instant précis.

« La VAR ne fonctionnait pas, c’est quand même bizarre. Je ne comprends pas, et quand je rentre dans les vestiaires et que je vois qu’il y a penalty, vous comprenez ma colère. Tout cela, ça fait un peu trop (...) On avait marqué et on devait avoir un penalty (...) Sur le penalty, je ne dis pas que c’est cela qui nous a fait perdre le match. Mais c’est un fait de jeu énorme au moment où on est en train de pousser. A 2-2, ça change tout, tu peux rééquilibrer ton milieu de terrain (...) Jusqu’à la fin des temps il faudra m’expliquer pourquoi la VAR ne marchait pas à cet instant précis, alors qu’on est dans le besoin en plus. Je ne sais pas quand ça s’est arrêté de fonctionner. Depuis que je suis arrivé je ne dis rien, mais là c’est trop gros », a lancé un Thierry Henry très très agacé alors que son équipe n'avance toujours pas au classement.