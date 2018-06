ASM : Pourquoi Jardim se met au niveau de Guardiola, Allegri et Simeone

Dans : Monaco, Ligue 1, Foot Europeen.

Questionné à propos de sa place au sein des meilleurs entraîneurs d'Europe, Leonardo Jardim se voit clairement dans le premier chapeau.

Inconnu ou presque lors de son arrivée au sein du club de la Principauté en provenance du Sporting CP en 2014, Leonardo Jardim fait désormais partie des coachs qui comptent sur la scène européenne. Meilleur entraîneur de Ligue 1 l'an dernier suite au titre de champion de France de son ASM, le technicien portugais a réalisé de jolis exploits avec Monaco. Outre une demi-finale de la Ligue des Champions perdue face à la Juve en 2017, Jardim a aussi réussi à terminer tous les ans sur le podium du championnat de France. Une grande performance réalisée seulement par Guardiola (Bayern puis Man City), Allegri (Juve) et Simeone (Atletico) dans le top 5 continental. Preuve que Jardim a d'ores et déjà intégré le gotha des techniciens européens ? Il le pense en tout cas...

« Je dis souvent que je ne me sens supérieur à personne, mais je ne me sens inférieur à personne. Je crois que je suis un entraîneur du top européen. Il y a peu d'entraîneurs qui ont été au top lors des quatre dernières années, comme nous. Mon avenir ? Souvent, quand je n’ai rien à faire, je suis dans le canapé et je me demande si un jour je retournerai au Portugal... Je le pense oui. Mais dans un avenir proche, je ne pense pas à ça parce que je suis extrêmement heureux à Monaco. Après ce défi lancé par le club, nous avons tout pour continuer encore quelques années ici », a déclaré, sur SFR Sport, Jardim, qui va donc continuer à faire les beaux jours de Monaco, au sein d'un projet taillé sur mesure par rapport à ses qualités.