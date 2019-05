ASM : Pierre Ménès voit Monaco en L2 gros comme une maison

Dans : Monaco, Ligue 1.

Il y a encore un mois, l'AS Monaco avait plus de dix points d'avance sur le barragiste de Ligue 1, et l'idée de voir le club de la Principauté être en danger faisait sourire. Mais tandis que Caen et Dijon cravachaient à un rythme effréné, la formation de Leonardo Jardim s'écroulait totalement, avec trois points pris en sept matchs. Résultat, ce dimanche si Monaco n'est pas barragiste c'est juste pour une différence de 1 but avec le SM Caen. Autrement dit, l'avenir monégasque pourrait s'assombrir, avec un ASM-Amiens sous haute tension le week-end prochain à Louis II.

Pour Pierre Ménès, le fait de parler d'une descente de Monaco en Ligue 2 est tout sauf tabou. « Monaco qu’on pensait sauvé il y a encore quelques journées a perdu l’intégralité de son avance sur la zone rouge en s’inclinant à Nîmes. Une courte défaite qui aurait pu être plus large, les Gardois ayant trouvé les montants à deux reprises. À force de se dire qu’il n’est pas possible que le champion de France 2017 descende deux ans plus tard, cela va finir par arriver. Ce qui est sûr, c’est que le retour de Jardim sur le Rocher est un échec cuisant. Quand on voit l’équipe alignée ces dernières semaines par le coach portugais, il n’y a aucune raison que le club de la Principauté se retrouve dans une mouise pareille. Dans ces conditions, le Monaco-Amiens du week-end prochain va être terrible », prévient Pierre Ménés, qui a vu que lors de la dernière journée l'ASM se rendait à Nice dans un derby très compliqué.