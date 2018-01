ASM : Parti pour Liverpool, Lemar se prend un tacle de Jardim

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Jardim a fait le point sur le mercato hivernal de l’AS Monaco.

Comme prévu, le club de la Principauté a commencé à dégraisser son effectif. Le latéral gauche Terence Kongolo a été prêté à Huddersfield, tandis que le milieu Soualiho Meïté terminera la saison chez les Girondins de Bordeaux. Rien de surprenant étant donné que les deux recrues estivales n’étaient que rarement alignées en première partie d’exercice. D’ailleurs, les joueurs avaient été prévenus.

« Après l’élimination en Coupe d’Europe, j’ai informé le groupe qu’il y aurait des départs pour que certains aient plus de temps de jeu, a expliqué Jardim. C’est le cas pour Kongolo et Meïté qui sont deux joueurs de qualité, mais qui ont besoin de jouer et progresser. » On peut s'attendre à d'autres départs dans les prochaines semaines. En revanche, les titulaires ne seront pas autorisés à bouger cet hiver.

« C'est notre stratégie »

Cela vaut principalement pour Thomas Lemar, annoncé en contact avec Liverpool. Et qui, contrairement à Fabinho, laisse planer le doute sur son avenir. Le coach monégasque l’a donc recadré en trois phrases. « Monaco n'a pas l'habitude de faire de grosses ventes en hiver. C'est notre stratégie. Les joueurs le comprennent et savent comment ça se passe ici », a lâché le Portugais, qui sait pourtant que l’ASM refusera difficilement un énorme chèque anglais...